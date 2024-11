Az Al-Hilal nem regisztrálja Neymart a szezon második felére!

Úgy tűnik betelt a pohár a sérülések kapcsán és nem regisztrálják a brazil szélsőt a szaúdi Pro League szezon második felére.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Neymar és az Al-Hilalnál eddigi közös munkája most hirtelen véget érhet, miután Walid Al-Faraj szaúdi újságíró szerint a Pro Liga klubja tájékoztatta a hatóságokat, hogy nem tervezik a brazil leigazolását a szezon második felére. Ezt azt jelenti, hogy a klubnak most döntenie kell arról, hogy vagy felbontja jelenlegi, 2025 nyarán lejáró szerződését, vagy eladja őt a januári átigazolási időszakban.

Az Al-Hilal azután döntött úgy, hogy megválik 90 millió eurós szupersztárjától, hogy alig néhány héttel régóta várt visszatérése után újabb 12 hónapig nem játszhatott elülső keresztszalag sérülés miatt.

Mohammed Al-Sheikh sportkritikus a következő ítéletet fogalmazta meg: „A napok száma, amióta hiányzik, több, mint ahányat játszott. Ő egy sérült játékos és elhanyagolt is, ez teljesen világos. Nagyon tehetséges, de a teste hajlamos a sérülésekre. A folytatása anyagilag és technikailag is megterheli az Al-Hilalt és a klubnak meg kell szabadulnia tőle, még akkor is, ha ez a büntetőzáradék teljes értékének kifizetésébe kerül.”

Neymar kapcsán már korábban is felmerült a költözés, hogy csatlakozik a korábbi csapattársai Lionel Messi, Jordi Alba, Luis Suárez és Sergio Busquets kvartettjéhez az Inter Miamiban. A brazil minden bizonnyal örülne egy ilyen lépésnek az Al-Hilalnál töltött nehéz időszak után, ahol mindössze hét alkalommal lépett pályára, mióta 2023 augusztusában eljött a PSG-től.