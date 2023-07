Az AC Milan után az Union Berlin is megégett Zalaegerszegen!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Idén nyáron ismét megrendezésre került a Zete Fieszta, amelynek keretében ezúttal is Bajnokok Ligája-induló együttes látogatott Zalaegerszegre.

Egy évvel ezelőtt az AC Milant sikerült legyőznie a kék-fehéreknek, most hasonlóra készültek az Union Berlin ellen is.

A vendégeknél a rehabilitációját töltő Schäfer András nem volt a keretben, de ellátogatott Zalaegerszegre, ahol számos autogramot is kiosztott, sőt, az M4 Sportnak azt is elárulta, mit tud Szalai Attila klubváltásáról.

A találkozó rekkenő hőségben került megrendezésre, de már 16 másodperc elteltével hidegzuhanyt kapott a nyakába a vendég együttes, amikor Jaeckel tett haza röviden egy labdát, amire a nyáron Paksról igazolt Sajbán csapott le, egészen a kapuig robogott, ahol magabiztosan értékesítette a ziccert.

Ezt követően volt néhány egyenlítési lehetősége a berlinieknek, de a 28. percben ismét a ZTE lőtt gólt, Busk kirúgását Tajti vágta vissza egyből a tizenhatos területére, amit Sajbán vett le Szalaynak, a gyenge lövés a kapusról Sajbán elé került, aki elfektette Buskot, majd a bevetődő lábak felett a hálóba lőtt.

Az első félidőben Tajti és Meshack lövésénél is résen kellett lennie az Union kapusának, a szünet előtt azonban sikerült szépítenie a zöldmezes vendégeknek, Kaufmann küldte el egy csellel Sankovicot a tizenhatos bal sarkánál, majd jobbal a bal sarokba tekert.

A szünetben a vendégek mestere öt helyen is változtatott csapatán, de a második félidő is úgy kezdődött, ahogyan az első, ezúttal azonban majd' három percet is várni kellett a hazai gólra, Busk kapus tolta meg a labdát az ötös előterében, Meshack pedig nagy lendülettel és erőszakosan érkezett, lecsapott és az üres kapuba lőtt.

Ezt követően újabb cserék hada következett mindkét oldalon, a berlinieknél lehetőséget kapott a tavaly még a Ferencvárosban futballozó Aissa Laidouni is.

A 89. percben ismét szépítettek a vendégek, Aaronson lőtt a tizenhatos vonaláról, középről a bal alsó sarokba, de ez csak arra volt elég, hogy az AC Milan után az Union Berlin is 3-2-re kapjon ki a ZTE Arénában.