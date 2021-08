Az AC Milan Európa-bajnok támadót igazolhat

Berardi a piros-feketéknél folytathatja pályafutását.

A Tuttosport információi szerint az AC Milan szemet vetett a Sassuolo kiválóságára, Domenico Berardira. Az Európa-bajnok szélső pazar teljesítményt nyújtott a kontinensviadalon, ezzel több csapat figyelmét is felkeltette. A támadó korábban a Chelsea és a Borussia Dortmund kívánságlistáján is szerepel, de most úgy tűnik, az AC Milan lehet a legkomolyabb kérő. A mértékadó transfermarkt szerint a játékos értéke 35 millió euró, de az olasz lap úgy tudja, hogy Milan nem szeretné kifizetni ezt az összeget, így ha nem tudnak megegyezni a felek, Berardi először csak kölcsönbe kerülhet Milanóba.

A Sassuolo Giovanni Carnevali vezérigazgatója szerint azonban Berardi nem eladó:

„Hivatalosan egyetlen ajánlat sem érkezett, de amúgysem szeretnénk eladni Berardit. Két hónapba telt, mire eladtuk a Locatelli -t, és most kevesebb, mint tizenöt nap van hátra az átigazolási piac végéig. Egyszerűen nem lenne rá idő."

A támadó az előző szezonban 30 mérkőzésen szerepelt az élvonalban és 17 gólt szerzett, valamint nyolcat előkészített. A válogatottban szerepelt az EB-döntőben és értékesítette a 11-esét is az angolok ellen.

