Auf wiedersehen: Németország kiesett, Japán szabálytalan (?) góllal verte a spanyolokat

A világbajnokság E csoportjának utolsó körében az éllovas spanyolok Japánnal, míg a sereghajtó németek Costa Ricával találkoztak, utóbbi mérkőzés ráadásul sporttörténelmi is volt abban a tekintetben, hogy először vezethetett férfi vb-meccset női játékvezető a francia Stéphanie Frappart személyében.

A 11. percre mindkét nagyágyú számára helyreállt a világ rendje, hiszen a németek Gnabry, míg a spanyolok Morata fejesgóljával vezetéshez jutottak, így mindketten továbbjutónak mondhatták magukat.

A 14. percben Goretzka tovább is növelhette volna a németek előnyét, de ezúttal csak Navas esett a kapuba, aki bravúrral védte a fejest.

Mindkét együttes nagy fölényben játszott az első játékrészben, ám egyiknek sem sikerült újabb gólt szereznie, sőt, a 42. percben majdnem egyenlített Costa Rica, Raum és Rüdiger is óriásit hibázott egy indításnál, így Fuller törhetett kapura, lövését azonban Neuer bravúrral szögletre tolta.

A fordulás után rögtön annyira megára húzta ellenfelét a spanyol csapat, hogy eladták a labdát a saját tizenhatosuk előterében, a szünetben csereként beálló Doan Ritsu életerős lövését Unai Simon pedig nem tudta hárítani, a játékszer a kezei között a kapuban kötött ki.

Három perccel később Ritsu ezúttal laposan adott középre jobbról, a labda elgurult Unai Simon és a kapu előtt is, Mitoma a túloldalon visszakanalazta a labdát, de már csak néhány centire az alapvonalon túlról, így Tanaka hiába lőtt gólt, a játékvezető érvénytelenítette azt, csakhogy a videóbíró jelzésére érthetetlen módon mégis gólt ítélt, így Japán megfordította a mérkőzés állását.

