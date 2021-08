Aubameyang Coutinho csere következhet

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Barcelona azért egészen elképesztő: miközben Laporta-elnök telesírja a médiát azzal, hogy a klubnak 1,3 milliárd euró az adóssága, a klub folyamatosan igazolásokon dolgozik. Nyáron érkezett Memphis Depay, Eric Garcia, valamint Sergio Agüero is. Nyilván Lionel Messi távozása érzékeny veszteség, de a mérleg így sem biztos, hogy rossz.

Közben mindenhol kommunikálják, hogy csökkenteni kell a fizetéseker, Gerard Piqué már bele is ment abba, hogy a felére vegyék vissza a bérét.

Emellett pedig a Sky Sports információi szerint Pierre-Emerick Aubameyang is Barcelonába költözhet, igaz ő is ingyen, hiszen a katalánok Philippe Coutinho-t adnák érte cserébe. Ez amúgy jelentős spórolás lenne, hiszen amennyiben a brazil 100. alkalommal is pályára lép a Barcában, akkor jelentős összeget kell utalnia a klubnak a Liverpoolnak.

Aubameyang jelenlegi szerződése 2024-ig szól, de az Arsenal leszerepelt a tavalyi szezonban, nem érték el a nemzetközi szereplésre jogosító helyek egyikét sem és a mostani szezont is rémesen kezdték. Könnyen lehet, hogy a csatár menekülne Londonból.

