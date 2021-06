Az Atlético Saúl Níguezt adná Bernardo Silváért

A portugál középpályás már tavaly távozni szeretett volna a Citytől, Diego Simeone szívesen látná csapatában.

Nyerj 35 millió forintot rossz tippekkel az Unibet Eb-játékán! Regisztrálj most!

A Mirror információi szerint az Atlético Madrid eltökélt szándéka Bernardo Silva Spanyolországba csábítása, és a portugálért cserébe egyik kulcsjátékosuk, Saúl Níguez játékjogát is odaadnák. A spanyol csapat állítólag nagy csodálója Silva játékának, és mindenképp le szeretnék igazolni a nyáron. Bernardo Silva már tavaly arra kérte a Manchester Cityt, hogy engedjék el, mivel új kihívásokra lenne szüksége és máshol is ki szeretné magát próbálni. 12 hónap elteltével sem változott a középpályás álláspontja, egy új bajnokságban szeretné megnézni, hogy mire is képes. A The Times információ szerint segítheti az üzlet létrejöttét, hogy a 'Pénzügyi Fair Play' szempontjából mindkét csapatnak előnyös lenne a csereüzlet, mivel nem kellene fizetni a másik játékosáért.

Saúl Níguez már évek óta alapembernek számít Simeone csapatában, és a középpályásnak elvitathatatlan érdemei voltak az idei bajnoki cím megszerzésében is. A 26 éves játékos tavaly már majdnem Manchesterbe költözött, de akkor nem jött össze a transzfer a Manchester Uniteddal. Azonban a spanyolnak most már eltökélt szándéka, hogy nyáron elhagyja az Atléticót, annak ellenére, hogy a 2026-ban lejáró szerződésében egy 130 milliós kivásárlási záradék is szerepel.

Bernardo Silva 2017-ben érkezett a Manchester Cityhez a Monacotól, az első évben ritkán kapott lehetőséget, de utána Guardiola fokozatosan beépítette a kezdőcsapatba a portugált, akinek idén már kulcsszerepe volt a bajnokság megnyerésében, és a BL-döntőbe jutásban is.

A mértékadó transfermarkt.com Saúl Níguezt 55 millió euróra, Bernardo Silvát pedig 70 millió euróra taksálja.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Éredemes fogadn a magyar–ír meccsre, mert a hazai győzelem (2,45), a döntetlen (3,05) és a vendégsiker (3,25) is jól fizet.