Atlético: Saúl Níguezt a Manchester City játékosával pótolnák

A távozni szándékozó spanyolt a matracosok a Manchester City játékosával pótolnák.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Annak ellenére, hogy Saúl Nígueznek 2026 nyaráig élő szerződése van az Atlético Madriddal, úgy néz ki, hogy mégis távozhat Madridból. Korábban Saúl komoly lépéseket tett, hogy a Barcelona játékosa legyen, azonban nem sikerül tető alá hozni a megállapodást a katalánokkal. Az átigazolás része lett volna, hogy Antoine Griezmann visszatér az Atléticoba, aminek igencsak örültek volna a Barcelonánál, hiszen a játékos vitatott viszonyban van Lionel Messivel és a távozásával a klub bérköltségei is jelentősen csökkentek volna. Az üzlet azonban nem jött létre, így most a Liverpoolon és a Manchester Uniteden a sor, hogy ajánlatot tegyen a távozni szándékozó spanyolért.

Utobbi érdeklődése tűnik komolyabbnak, hiszen a Unitednek égető szüksége lehet egy középső középpályásra, ha Paul Pogba elhagyja a vörös ördögök csapatát. A manchesteriek úgy vélik, hogy 45 millió fontért lecsaphatnak a spanyol játékosra.

Az Atléticónak megvan a B-terve Saúl távozása esetén, a Daily Mail információi szerint a matracosok a Manchester City középpályásával, Yangel Herrerával pótolnák a távozó játékmesterüket.

Herrera az előző két idényt a spanyol Granadában töltötte kölcsönben, a középső középpályás 78 spanyol bajnoki mérkőzésen lépett pályára, ezeken 5 gólt lőtt, és mellé 4 gólpasszt is kiosztott, azonban Pep Guardiola nem számít rá a következő idényben sem, ezért a venezuelai távozna Manchesterből. Sajtóhírek szerint az Atléticónak több csapattal is meg kell küzdenie a középpályásért, állítólag a Leeds, a West Ham és a Southampton is szívesen látná soraiban a játékmestert.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

A spanyolok olimpiai sikere 3-szoros pénzt hozhat a fogadóknak.