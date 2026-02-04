Goal.com
Atletico de Madrid v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Bózsik Tamás

Ebben a tekintetben egyedül az Atletico Madrid veszi fel a versenyt a La Liga-klubok közül a Premier League-gel

Az Atletico Madrid az öt legtöbbet költő csapat között szerepelt a téli átigazolási időszakban.

Lezárult a téli átigazolási időszak az elitbajnokságokban, ennek apropóján a Mundo Deportivo  mérte fel, hogy mennyit költöttek az egyes ligák csapatai összesítve. Nem meglepő módon a Premier League nyerte ezt az összehasonlítást, amelynek együttesei 453 millió eurót perkáltak ki az elmúlt egy hónapban. 

A második helyen a Serie A végzett 243 millió elköltött euróval, amelyet a Bundesliga és a Ligue 1 követett holtversenyben 101-101 millió euróval. A topligák közül utolsóként végeztek a spanyol élvonalbeli gárdák, amelyek mindössze 75 millió eurót szántak téli erősítésekre. 

Érdekesség, hogy ebből az összegből 54 millió eurót az Atletico Madrid "állt": Ademola Lookman, Rodrigo Mendoza és Obed Vargas szerződtetésével az ötödik legtöbbet költötték a Matracosok. 

Diego Simeone csapatát ebben a tekintetben csak a Tottenham Hotspur (55 millió euró), a West Ham United (56 millió euró), a Crystal Palace (89 millió euró), valamint a Manchester City pipálta le (95 millió euró). 

