Hivatalos: Dortmundban nevelkedett magyar tehetséget igazolt a Vasas

A próbajáték sikeres volt: a piros-kékek leigazolták a Kelen SC-től érkező Adi Bencét. A 16 éves labdarúgó az NB III-as kerethez csatlakozik, de tehetsége alapján hosszú távú megoldás lehet Angyalföldön.

Dortmundi iskola, magyar reménység

Adi az UDSE (UD Magyar-Német Sportegyesület) neveltjeként a német modellt sajátította el, sőt, a partnerklub Borussia Dortmund U14-es csapatában is pályára lépett korábban. Egy németországi tornán góllal és gólpasszal segítette győzelemhez a patinás klubot, ahol a Dortmund utánpótlás-főnöke, Eddy Boekamp is elismerően nyilatkozott róla.

A felnőtt foci kapujában

A középpályás az őszi szezonban már a felnőttek között edződött: a Kelen színeiben 8 bajnokin 2 gólt szerzett az NB III-ban. A Vasas szakmai stábja látja benne a potenciált, hogy a németországi alapokat a Fáy utcában kamatoztassa.

