Az Athletic Bilbao felkerült a FIFA feketelistájára, ez áll a háttérben

Az Athletic Bilbao felkerült a FIFA regisztrációs tiltólistájára - állítja a Deia nyomán a Mundo Deportivo. Ezen a listán olyan klubok szerepelnek, amelyeknek a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség megtiltotta, hogy új játékosokat nevezzenek a keretükbe. Eszerint a baszkok 2028 januárjáig nem igazolhatnak új labdarúgót.

Ugyanakkor a spanyol portál a klubhoz köthető, belső információkra hivatkozva úgy tudja, ez a tiltás egy meg nevezett játékos miatt merült föl, akinek az ügyét néhány óra alatt rendezik. Emiatt nem is részesül majd semmilyen büntetésben a bilbaói gárda.

Erről a listáról annyi részletet árult el korábban a FIFA, hogy ennek a névsornak olyan csapatok is tagjai lehetnek, amelyek csak ideiglenesen nem bővíthetik további játékossal a keretüket.

A kizárás oka lehet például pénzügyi vagy bármilyen más szabályszegés - olvasható a szövetség közleményében.

Gianni Infantino elnök korábban arról beszélt, hogy ez a szabályozás "hozzájárul a sport átláthatóságához".

