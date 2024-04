Átgázolt Schäferéken a Bayern München

Harry Kane továbbra is a német gólrekordot akarja megdönteni, ezért az Union Berlin ellen is vágott egy gólt.

5-1-re nyert a Bayern München az Union Berlin vendégeként a német Bundesliga 30. fordulójában.

A múlt hétvégén elesett a bajnoki címvédéstől a Bayern München, azonban hétközben sikerült az Arsenalt kiejteni a Bajnokok Ligája-negyeddöntőjében, így a Real Madrid ellen vívhatják meg az elődöntőt a bajorok.

A szerdai továbbjutás nagyon jó hatással lehetett az öltözőre, hiszen Thomas Tuchel csapata leheletnyi esélyt sem adott Schäfer Andráséknak. A gólzáport Leon Goretzka kezdte meg a 29. percben, miután Thomas Müller tökéletesen engedte el lábai között Mathys Tel labdáját. A német középpályás magabiztosan értékesítette a tizenhatoson belülről a helyzetet. A félidő vége előtt az aranycipőért harcban lévő Harry Kane sem maradhatott gól nélkül, a német csatár szabadrúgásból szerezte meg 33. találatát a bajnokságban.

A fordulás után Müller kétszer is bevette az Union Berlin kapuját - az 53., valamint a 66. percben is. A két találat között még Tel is tudta bővíteni a gólszerzők névsorát, így 5-0-ra alakítva az eredményt. Azonban a mérkőzés végén figyelmetlen maradt a bajorok védelme, ezt kihasználva pedig Yorbe Vertessen használta ki, hogy megszerezze a berliniek becsületgólját.