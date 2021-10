Átgázolt a Liverpool a Manchester Uniteden!

A mesterhármasig jutó Mohamed Szalah vezetésével magabiztos, 0-5-ös győzelmet aratott a Liverpool az örök rivális Manchester United otthonában.

Nem kis várakozás előzte meg liverpooli részről a Premier League 9. fordulójának rangadóját: a Vörösökkel 200. győzelmére hajtott Jürgen Klopp, aki egy sikerrel a Vörösök összes nagy edzőlegendáját megelőzve már a 331. meccsén érhette el ezt a számot egy esetleges sikerrel.

A Liverpool német menedzsere az Atlético Madrid elleni győztes csapathoz képest két helyen is változtatott a kezdőcsapaton, Matip helyett Konaté került a védelembe, a támadósorban pedig Mané helyett Jota futott ki a pályára. A túloldalon Solskjaer nem igazán próbálta megkavarni a lapokat, hajszálpontosan ugyanannak a kezdő 11-nek szavazott bizalmat, mint szerdán az Atalanta ellen.

Még a csapatoknak egymást feltérképzeni sem volt idejük, már fel is jegyezhettük az első komoly helyzetet: Bruno Fernandes óriási lehetőséget puskázott el a 3. percben, a túloldalon pedig az ellentámadás után Szalah és Keita oldott meg egy kettő az egy elleni elfutást, utóbbi pedig nem hibázta el a ziccert a 5. percben (0-1). Ez a találat volt a leggyorsabb olyan gól, amit a Liverpool az Old Traffordon szerzett.

Nem sok kellett ahhoz, hogy egy perccel később Keita már előkészítőként jeleskedjen. Egy hatékony letámadást követően a guineai középpályás nagyszerű labdával találta meg Firminot, a brazil azonban ordító helyzetben gyengén középre gurított. A kihagyott helyzet majdnem megbosszulta magát a túloldalon: saját térfelén adta el a labdát a Liverpool, Rashford 23-24 méterről lőtt, labdája épp csak elkerülte a vendégek kapuját!

Az első félidőből még negyedóra sem telt, amikor Maguire és Shaw ügyetlenkedése után megduplázta az előnyét a Liverpool: a Vörös ördögök két védője egymásra várt, miközben közülük Keita szerezte meg a labdát, egyből kitette a jobb szélre Alexander-Arnoldnak, aki kiválóan centerezett a túl oldalra, ahol Jota az üres kapuba pöckölte a labdát (0-2). A hazaiak védelméről sokat elárul, hogy Jota mögött Milner is 100 százalékos ziccerben érkezett a beadásra…

A meccs első harmada után mindkét csapat épp ugyanolyan helyzetben találta magát, mint a hét közepén a BL-ben: a Kloppék hamar két gólos előnyt fociztak ki, míg Solskjaeréknak ugyanekkora hátrányt kellett ledolgozniuk.

El is kezdett melózni a United, a 22. percben egy tetszetős támadás végén Shaw lőhetett 17-ről, de a hosszú felé eleresztett löket egy fél méternyit tévedett. Bár az eredmény megnyugtató volt a Liverpool számára, a 25. percben mégis ráncolhatta a homlokát Jürgen Klopp: James Milner egy sérülés miatt nem tudta tovább vállalni a játékot, helyére Curtis Jones érkezett.

A folytatásban a Manchester United egyre inkább átvette a kezdeményezést, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kidolgozni a hazaiak, így leginkább távoli lövésekkel tesztelték Alisson éberségét. A túloldalon pedig Szalah növelhette volna csapata előnyét a 31. percben, de szélről eladott lövését De Gea bravúrral hárította. Nem úgy, mint a 38. percben! Szalah próbálkozott előbb távolról, de a blokkolt lövése épp Keita elé pattant, aki jobbról szépen adta középre a labdát, a Liverpool egyiptomi támadója pedig most már kapásból nagy erővel a kapuba lőtt (0-3). Ezzel ő lett az első Liverpool-játékos, aki egymást követő 3 fellépésen is betalált az Manchester hálójába az Old Traffordon.

A félidő utolsó percében zárkózhattak volna a hazaiak, Ronaldo ziccere azonban Alissonban akadt el, a portugál pedig a kipattanóért küzdve alaposan megtaposta Jonest, amiért jogosan járt a sárgalap - sőt egy esetleges kiállítás sem lett volna túlzás. Az eset jól jelezte, mennyire frusztráltak voltak a hazai játékosok az első félidőben mutatott teljesítmény miatt. A slusszpoént viszont a hosszabbítás 5. percében Szalah második gólja jelentette, így a Manchester United hazai pályán, 4 gólos hátrányban, füttykoncerttel kísérve térhetett az öltözőbe. A Vörös ördögök ellen soha egyetlen csapat sem vezetett 4 góllal egy félidőt követően!

A második félidőben Pogba érkezett Greenwood helyére, hogy stabilizálja a United középpályáját, de a Liverpool – és Szalah – ott folytatta, ahol abbahagyta: Henderson külsővel adott briliáns labdát az 50. percben a kiváló formában lévő egyiptominak, aki ziccerben nem hibázott (0-5). Utoljára a brazil Ronaldo tudott mesterhármast szerezni az Old Traffordon, még 2003-ban. Akkor a Manchester United 4-3-ra verte meg a Real Madridot a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, most szó sem lehetett hasonló végeredményről…

Két perccel később viszont már a hazai szurkolók is talpra ugorhattak. Ronaldo kapott szép labdát a bal szélen, megvert két Liverpool-védőt is, majd a hosszúba bombázott, igaz, a szépségdíjas találatot a VAR érvénytelenítette – les miatt. Az 55. percben Maguire kaszálta el a védősorból kilépő Jotát, 16 és fél méterről lőhetett szabadrúgást a Liverpool. Természetesen Szalah állt bele a lövésbe, de a kísérlet elhalt a sorfalban.

A folytatásban aztán Pogba tett róla, hogy még kínosabban záruljon manchesteri szempontból a meccs: a 60. percben páros lábbal szállt bele Keitába, rövid VAR elemzés után pedig kiállította őt Taylor. A Liverpool játékosa hordágyon hagyta el a pályát, a hazai szurkolók pedig tömegekben a lelátót…

Az emberelőnyt kihasználva a Vörösök lényegében lenyelték a labdát, hosszú támadásépítés után Alexander-Arnold növelhette volna 6 gólosra csapata előnyét, de 17 méterről leadott lövését De Gea hatalmas bravúrral védte.

Csordogált a meccs, a Liverpool megelégedett a biztos vezetéssel, és erre majdnem rá is fáztak a Vörösök. Egy hazai pontrúgás McTominayt találta meg a bal szélen, a skót keresztbe fejelte a labdát, a csereként beállt Cavani pedig 3 méterről csak a keresztlécet találta el, így még a szépségtapasz sem jött össze a hazai csapatnak.

A Liverpool azonos létszámban is könnyedén felülmúlta a Manchester Unitedet, emberelőnyben pedig már mindkét csapat csak a lefújást várta. A Mersey-parti alakulat megérdemelten gyűjtötte be a három pontot, Solskjaernak pedig fájhat feje a folytatás miatt.

Manchester United - Liverpool 0-5 (0-4)

Gólszerző: N. Keita (5.), Jota (13.), Szalah (38., 45+5., 50.)

Kiállítva: Pogba (59.)

