Küzdelmes meccsen egy gól döntött az Atalanta–Juventus rangadón

A hetedik percben egy labdaszerzés után Nicola Zalewski lépett ki ziccerben, ám a lövése centikkel kerülte el a hosszú kapufát. Az első gólszerzési lehetőség tehát az Atalanta előtt adódott.

Két perc telt, amikor egy beívelt szabadrúgásnál ismét könnyen hátrányba kerülhetett volna a Juventus, ha Giorgio Scalvini fejese nem kerüli el a kaput.

20 perc játék után először szorult be a saját tizenhatosa elé valamelyik csapat, méghozzá a Juventus, igaz, ez nem párosult hazai helyzetekkel.

Ugyanakkor azt elérte az Atalanta, hogy az ellenfél térfelén folyt a játék, akár úgy, hogy náluk volt a labda, akár úgy, hogy a hazaiak birtokolták azt a kapujuk előterében, mert nem tudták azt kihozni.

Egészen az első félidő ráadásáig kellett várni a következő veszélyes kísérletre: Nikola Krstovic egy szöglet utáni kavarodásból ollózott kapura, azonban kevéssel célt tévesztett.

A két fél emberfogó letámadása összességében jól működött, emiatt volt eseménytelen az első 45 perc.

Csakhogy a fordulást követően nem kellett sokat várni arra, hogy a Juventus megszerezze a vezetést. A 48. percben Jérémie Boga első kísérlete ugyan még védte Marco Carnesecchi, az ezt követő beadásnál már rosszul jött ki, így Boga az ismétlésnél már a hálóba lőtt. 0-1.

Innentől kezdve nőtt az Atalanta mezőnyfölénye, próbálkozások viszont mindkét fél előtt adódtak. A bergamóiak főként Giacomo Raspadori átlövései révén veszélyeztettek, később pedig Marcus Thuram érkezett egy beadásra a túloldalon, de célt tévesztett.

Végül egy nem túlzottan eseménydús, ám annál kiélezettebb találkozón mind a három pontot begyűjtötte a Juventus, és ideiglenesen fellépett a negyedik helyre. A Como csak abban az esetben előzné vissza, ha vasárnap megveri az Intert.

Az Atalanta hetedik helyét nem fenyegeti senki, ám ezzel a vereséggel négy pontra távoldott a Kl-selejtezős helyen álló Romától.

