Ezúttal Birminghamben égett meg a Manchester Unitedet, Bruno Fernandes megsérült

Lüktető iramban kezdődött a mérkőzés, helyzetek itt is, ott is kialakultak. Az első igazán nagy lehetőség a 22. percben Benjamin Sesko előtt alakult ki, azonban az MU szlovén csatára Emiliano Martínezbe rúgta a labdát.

A 45. percben Morgan Rogers tartotta bent a labdát a bal oldalon, majd befelé húzott, és a hosszúba csavarta a játékszert, Senne Lammens el sem tudott vetődni, tökéletes lövés volt (1-0).

De nem örülhetett sokáig az Aston Villa, három perccel később Matty Cash labdevesztése után Matheus Cunha lépett ki a védők mögül, és kilőtte a hosszút (1-1). A gyors gólváltás után 1-1-s döntetlennel mehettek a csapatok az öltözőbe.

A félidőben Ruben Amorimnak sérülés miatt le kellett cserélnie a csapatkapitányát, Bruno Fernandest, ami hatalmas érvágás volt a csapat számára, hiszen a manchesteri középpálya motorja esett ki a játékból.

Az 57. percben Morgan Rogers szinte lemásolta az első gólját, megint bal oldalról húzott befelé, és jobbal megint kilőtte a hosszút (2-1).

Több gól már nem született a mérkőzésen, így az Aston Villa 2-1-re legyőzte a Manchester Unitedet a Villa Parkban. Győzelmének köszönhetően a harmadik helyen álló birminghemiek (36 pont) tapadnak a listavezető Arsenalra (39 pont) és a második Manchester City-re (37 pont). A Manchester United (26 pont) ezzel szemben maradt a hetedik pozícióban.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.