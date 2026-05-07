Esélyt sem hagyott ellenfelének az Aston Villa az EL-elődöntőben

Egygólos előnyből várta a Nottingham az Aston Villa elleni Európa-liga-elődöntő visszavágóját, ám a párharc birminghami felvonásán Unai Emery együttese esélyt sem adott ellenfelének, és magabiztos játékkal jutott be a döntőbe, ahol a Bragát kiejtő Freiburg lesz az ellenfele.

Az angol házi párharc első félidejében 36 percig állta a sarat a vendégcsapat, akkor azonban Buendía a bal szélen egy csellel két védőt is átjátszott, majd tökéletes beadása után Watkins juttatta előnyhöz a Villát.

A fordulást követően a gólpasszt jegyző hazai játékos maga is betalált, így már kettővel vezetett Emery csapata. Az argentin támadó egy jogosan megítélt tizenegyest értékesített magabiztosan – bár a vendégek kapuját őrző Ortega eltalálta az irányt, nem tudta hárítani a jobb alsó sarokba tartó lövést.

A párharcot aztán a 77. percben McGinn góljával végleg lezárta a Villa: a skót középpályás Watkins passzát lőtte hajszálpontosan a jobb alsó sarokba, majd három perccel később ismét betalált – ezúttal a bal alsót választotta.

A bajnokságban jelenleg ötödik, Bajnokok Ligája-indulást érő helyen álló birminghami együttes így 4-1-es összesítéssel jutott be a május 20-án rendezendő isztambuli döntőbe.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.