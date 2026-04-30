Stop! 40 évesen lezárja pályafutását az MU korábbi klasszisa

Az angol futball egyik meghatározó alakja, Ashley Young bejelentette, hogy a szezon végén, 40 évesen lezárja profi pályafutását. A korábbi Manchester United- és angol válogatott hátvéd jelenleg az Ipswich Town játékosa, és elmondása szerint a szombati, Queens Park Rangers elleni Championship-mérkőzés lehet karrierje utolsó fellépése – amennyiben csapata biztosítja a közvetlen feljutást a Premier League-be, és elkerüli a rájátszást.

Young klubja hivatalos közleményében úgy fogalmazott, rendkívül büszke mindarra, amit pályafutása során elért.

„Hihetetlenül büszke vagyok, és szerencsésnek érzem magam, hogy mindezt megvalósíthattam a karrierem során. Az ember ritkán áll meg ezen gondolkodni, miközben még aktívan futballozik, de az elmúlt 23 évben megélhettem az álmomat. Most eljött az idő, hogy visszatekintsek arra, amit elértem, és a következő hetekben, hónapokban eldöntsem, merre tovább” – mondta.

A sokoldalú védő profi pályafutása 23 évet ölel fel: ez idő alatt 765 klubmérkőzésen lépett pályára, 88 gólt szerzett, és olyan csapatokban futballozott, mint a Watford, az Aston Villa, a Manchester United, az Inter és az Everton.

A Watford akadémiáján nevelkedett, 2007-ben szerződött az Aston Villahoz, ahol nemcsak stabil Premier League-játékossá vált, hanem itt mutatkozott be az angol válogatottban is. 2009-ben elnyerte a PFA Év Fiatal Játékosa díjat.

2011-ben csatlakozott a Manchester Unitedhoz, ahol nyolc és fél évet töltött, és többek között Premier League-et, FA-kupát és Európa-ligát nyert. Az angol válogatottban összesen 39 alkalommal szerepelt 2007 és 2018 között, és tagja volt annak a csapatnak is, amely 2018 vb-elődöntőig jutott.

Az idei szezonban 15 alkalommal lépett pályára az Ipswich Town mezében, ám januári csípősérülése óta nem lépett pályára.

