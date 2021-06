Ashley Young a Burnleyben folytathatja

A volt angol válogatott játékos biztosan távozik az Intertől.

Tippelj a magyar–portugál EB-meccsre és 20-szoros pénzt nyerhetsz! Regisztrálj most! Hajrá Magyarok!

Ashley Youngnak június végén lejár a szerződése az Internél, és a milánóiak nem fogják meghosszabbítani a játékos lejáró kontraktusát, így szabadon igazolhatóvá válik. Sean Dyche, a Burnley vezetőedzője segítő jobbot nyújtana a 35 éves játékosnak, akivel már dolgozhattak együtt még Young pályafutása elején a Watfordnál. A Dailymail szerint a Burnley egy éves szerződést ajánlott fel a veterán futballistának.

Young 2020 januárjában igazolt a Manchester Unitedtól az Interhez, az előző idényben pedig 34 mérkőzésen lépett pályára a milánóiaknál, és tevékeny részese volt Contéék bajnoki címében is.

Nem a Burnley az egyetlen klub, aki kinézte magának az Inter játékosát, volt csapata a Watford is szívesen látná soraiban az angolt. A Darazsak azután, hogy tavaly kiestek az angol első osztályból, idén egyből vissza is jutottak, és több nagyobb igazolást is terveznek a nyáron. Dannyi Rose, a Tottenham volt játékosa is közel áll ahhoz, hogy két évre aláírjon a Watfordhoz, ma át is esett a szokásos orvosi vizsgálatokon.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

A dánok Belgium elleni sikere jól fizet, hiszen az északiak győzelme 4,40-szeres pénzt hozhat.