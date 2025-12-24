A közleményben úgy fogalmaznak, a gazdasági és megvalósíthatósági tervek leadásra kerültek, ezzel egy újabb lépést tettek afelé, hogy a klub megépíthesse “Európa egyik legambíciózusabb és legmodernebb sportlétesítményét.” Kiemelték, a leadott terv egy precíz, a fenntarthatóságot szem előtt tartó munkafolyamat végeredménye lett. “Célja, hogy Róma városa és a Roma szurkolói olyan létesítményhez jussanak, ami méltó a történelmükhöz, szenvedélyükhöz és a jövőbeni terveikhez” - áll a római csapat közleményében.

Az új stadion terve számos érdekességet tartalmaz, a klub szerint a római tradíció ihlette a tervezést, figyelmembe véve a helyi építészetet, modern és multifunkciós tereket kap a stadion, hogy az élmény ne kizárólag a meccsnapokra korlátozódjanak. Ezen kívül a stadionnak “része lesz egy monumentális Curva Sud, Európa legnagyobbja, amely a Romanista szenvedélyt szimbolizálja, a stadion dobogó szíve lesz:” A római klub köszönetet mondott a város polgármesterének, Roberto Gualtieri-nek is a “támogatásért és együttműködésért, amelylehetővé tette e fontos lépést.”

Az AS Roma jelenleg a legendás Stadio Olimpicóban játssza hazai mérkőzéseit, társban a rivális Lazio csapatával. A farkasok jelen pillanatban a negyedik helyen állnak a Serie A-ban, legközelebb hétfő este fogadják a Genoa együttesét.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.