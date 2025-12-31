FBL-LIBERTADORES-RACING-COLOCOLOAFP
Mi történt a Barcelona és a Bayern München egykori fenegyerekével, Arturo Vidallal?

A chilei Arturo Vidal a modern futball egyik legkarakteresebb alakja volt: szenvedély, keménység és technikai tudás tökéletes elegye.

Pályafutása a chilei San Joaquínból indult, majd a legendás Colo-Colo csapatában bontakozott ki igazán.

Európába 2007-ben került, amikor a Bayer 04 Leverkusen szerződtette. A Bundesligában gyorsan alapember lett, majd 2011-ben új szintre lépett karrierje: a Juventus játékosaként négy bajnoki címet nyert, és az olasz liga egyik legjobb középpályásává vált.

2015-ben álma teljesült: leigazolta a FC Bayern München. Pep Guardiola keze alatt Vidal a csapat egyik motorja lett, három bajnoki címet, Német kupát és Szuperkupát nyert, miközben harcos stílusával gyorsan a szurkolók kedvencévé vált.

Bayern után sem lassított: két évet játszott az FC Barcelonában, majd az Inter színeiben újabb bajnoki címet ünnepelhetett. Kevés játékos mondhatja el magáról, hogy ennyi topklubnál hagyott maradandó emléket.

És ma?

Arturo Vidal visszatért oda, ahol minden elkezdődött: 2024 januárja óta ismét a Colo-Colo játékosa Chilében. Bár egy súlyos térdsérülés egy időre hátráltatta, a 38 éves középpályás nem adta fel. Közösségi oldalain megígérte a visszatérést – és betartotta. Mottója pedig mit sem változott:

Soha nem feladni – sem a pályán, sem azon kívül.

