Arsenal: újabb támadót néztek ki maguknak

Az Arsenal kétségbeesetten keres támadót, és most már egyre jobban sürgeti őket az idő, hiszen már csak néhány nap maradt az átigazolási időszakból. Az Ágyúsok eddig lemaradtak már Dusan Vlahovicsról, aki Firenzéből Torinóba teszi át székhelyét, mellyel a Fiorentina drukkerei körében nem vált népszerűvé – és akkor ez még finom megfogalmazás.

Ezt követően a londoniak a Real Madrid csatárát, Luka Jovicsot vették célba. Aki ugyan nem fut egyelőre nagyot a Blancóknál, Madridban mégis számolnak vele, és nem engedik a télen sehová.

Így kerülhetett a képbe a Lille kanadai csatára, Jonathan David. Az ESPN szerint az Arsenal azonban itt is „lyukra szaladhat”, mondván a francia bajnoki címvédő a nyárig kivárna egyik legjobbjának értékesítésével, főleg, miután állítólag a Chelsea és a Tottenham is érdeklődik a termékeny játékos iránt. Ez pedig még jobban felverheti David árát, mely a Transfermarkt szerint jelenleg is 50 millió Euró.

