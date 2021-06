Arsenal: Kieran Tierney marad, Ben White érkezhet

A londoni csapat a nyáron a védelem megerősítését tűzte ki célul.

Az Arsenal első számú célpontja a nyáron az angol válogatott Ben White – véli a The Sun. A Brighton védője kiválóan játszott az előző idényben, 36 mérkőzésen lépett pályára az Albionban, és mindössze csak 3 sárga lapot gyűjtött be. A 23 éves védőt a transfermarkt.com 25 millió fontra tagsálja, azonban a Brighton az Arsenal 40 és 45 millió fontos ajánlatát is visszautasította már. A Sirályok 50 millió font alatt semmiképp nem szeretnék elengedni egyik legjobbjukat. A belsővédőért nagy a sorban állás, a PSG, a Tottenham, a Liverpool és a Dortmund is vinné a fiatal tehetséget.

Az Ágyúsok eközben szerződést hosszabbítottak egyik alapemberükkel, Kieran Tierney-vel. A balhátvéd egy ötéves szerződést írt alá, a skót válogatott labdarúgó hetente 120 000 fontot vihet majd haza. A 24 éves játékos 2019 nyarán érkezett a Celticből Észak-Londonba, 42 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, ezeken 2-szer talált be, és nélkülözhetetlen tagja Arteta együttesének.

