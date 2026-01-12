Egy korszak vége: Nyolc évet követően távozik az Arsenal legendája

Az Arsenal hivatalosan is megerősítette, hogy a klub legendája, Per Mertesacker a jelenlegi idény végén távozik az akadémia igazgatói posztjáról. A korábbi csapatkapitány 2018-as visszavonulása óta, immár nyolc éve irányítja a londoni klub utánpótlását, és munkájával maradandó nyomot hagyott.

Az „óriás” becenévre hallgató német védőtől másodszor búcsúznak el az Arsenal szurkolói egy évtizeden belül. A klub közleménye egy korszak lezárását jelenti a klub történetében, hiszen Mertesacker neve az elmúlt években szinte egybeforrt a londoniak akadémiával és az Arsenal identitásának újjáépítésével.

A 2014-es világbajnok játékos közvetlenül profi pályafutása befejezése után vette át az akadémia irányítását, és kulcsszerepet játszott abban, hogy egy új, tehetséges generáció nőtt fel Észak-Londonban. Az általa kialakított szakmai struktúra és szemlélet jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az Arsenal első csapata az elmúlt idényekben ismét a Premier League élmezőnyéhez tartozzon.

Éppen ezért a hír sokakat meglepett a futballvilágban, hiszen Mertesacker munkája stabilitást és hosszú távú gondolkodást hozott a klub utánpótlás-nevelésébe. A 41 éves szakember azonban úgy érzi, közel egy évtized után eljött az idő a váltásra, és új szakmai kihívások felé tekint.

A klub által kiadott érzelmes nyilatkozatában Mertesacker őszintén beszélt döntéséről:

„Az Arsenal mindig is nagyon különleges klub marad számomra, ezért rendkívül nehéz döntést kellett meghoznom. Hálás vagyok a klubnak a bizalomért, amikor játékosból azonnal az akadémia vezetőjévé neveztek ki. Most azonban elérkezett az idő, hogy továbblépjek, új dolgokat próbáljak ki, és szakmailag még magasabb szintre jussak.”

A német szakember profizmusa távozásában is megmutatkozik: vállalta, hogy az idény végéig a posztján marad, és segíti az átmenetet, hogy az akadémia működését ne érje törés egy kulcsfontosságú időszakban.

„Továbbra is teljes mértékben a szezon sikeres lezárására koncentrálok, a fiatal játékosok fejlesztésére és arra, hogy az utódom zökkenőmentesen vehesse át a feladatokat az utolsó napomig” – tette hozzá.

Per Mertesacker távozásával az Arsenal egyik legmeghatározóbb háttérembere köszön el, akinek öröksége hosszú éveken át meghatározhatja a klub jövőjét.