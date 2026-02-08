Arteta: A kilencpontos előny semmit nem ér

Gyökeres dupla

Az Arsenal szombati fellépése simábban nem is alakulhatott volna. Martin Zubimendi 42. percben szerzett bombagólja megtörte a jeget, majd a második félidőben a csereként beálló Viktor Gyökeres duplázott, végleg eldöntve a három pont sorsát. A svéd csatár 73,5 millió eurós árcédulája a szezon elején még súlyosnak tűnt, de 13 góljával (ebből hatot az utolsó nyolc meccsén szerzett) már az Emirates kedvencévé vált.

„Imádom a karakterét. Minden nap tanulni akar, és hatalmas felelősséget vállal magára ezzel a mezzel” – dicsérte Arteta a támadót a lefújás után.

„Még semmit nem értünk el”

A győzelemmel az Arsenal olyan távolságba került a mezőnytől, amilyenre a 2003–04-es „Invincibles” szezon óta nem volt példa. Ennek ellenére Arteta a sajtótájékoztatón hűtötte a kedélyeket. Amikor arról kérdezték, mit jelent a kilencpontos fór, rövid választ adott:

„Semmit.”

„Még rengeteg meccset kell megnyernünk, hogy elérjük a célunkat. Most ne erre koncentráljunk. Elvégeztük a munkát, kielemezzük, miben kell fejlődnünk, és készülünk a Brentford elleni csütörtöki meccsre” – tette hozzá a spanyol szakember.

Szoboszlai Dominik lehet az Arsenal „titkos fegyvere”

Bár Arteta a saját csapatával foglalkozik, a vasárnapi Liverpool–Manchester City rangadó alapjaiban határozhatja meg a bajnoki versenyfutást. A Manchester City ugyanis az Anfieldre látogat, ahol az elmúlt 22 bajnoki találkozójukból mindössze egyet tudtak megnyerni.

Ha a Liverpool – Szoboszlai Dominikkal a pályán – képes lesz pontot vagy pontokat rabolni Pep Guardiola együttesétől, az Arsenal előnye matematikailag is tetemessé válhat. Az angol sajtó egybehangzóan a magyar válogatott csapatkapitányát tartja a „Vörösök” motorjának, aki a Newcastle elleni 4–1-es győzelem során is bizonyította, hogy csúcsformában van.

Amennyiben a City vereséget szenved az Anfielden, a vesztett pontok tekintetében is kilenc pontos hátrányba kerül az Arsenallal szemben. Mikel Arteta tehát bár „semminek” nevezi az előnyt, vasárnap délután valószínűleg ő is Szoboszlaiék sikeréért fog szorítani a képernyők előtt.