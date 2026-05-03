Az Arsenalnál a nyári átigazolási időszak egyik legfontosabb kérdése egyértelműen a támadósor megerősítése. A londoni klub első számú célpontja továbbra is az Atlético Madrid világbajnok csatára, Julián Álvarez, de a tárgyalások nehézségei miatt már készül a B-verzió is.

A fichajes.net cikke szerint ebben a forgatókönyvben került előtérbe Eli Junior Kroupi, a Bournemouth mindössze 19 éves támadója, aki első Premier League-szezonjában meglepően érett és gólerős játékot mutat.

A fiatal francia neve egyre többször szerepel az Arsenal radarján, és nem véletlenül: Kroupi már most 12 gólt szerzett debütáló idényében, amivel rekordot is döntött – adta hírül Fabrizio Romano közösségi oldalán.

Ez különösen figyelemre méltó teljesítmény egy olyan játékostól, aki nem is fix kezdőként szerepel minden mérkőzésen.

Ráadásul a formája sem lassul: a Crystal Palace elleni mérkőzésen is betalált, ezzel tovább erősítve hírnevét, mint a Premier League egyik legígéretesebb fiatal támadója.

Az Arsenalnál közben egyre inkább érzik, hogy a támadójáték stabilizálásához új impulzusokra van szükség. A szezon során több hullámvölgy is látható volt a góltermelésben, ezért a klubvezetés nem szeretne egyetlen opcióra hagyatkozni.

Ha Julián Álvarez megszerzése végül meghiúsul, minden jel szerint Kroupi lehet az egyik legkomolyabb alternatíva. A Bournemouth azonban aligha engedi könnyen a fiatal sztárt, így az Arsenalnak komoly versennyel és magas átigazolási árral is számolnia kell.

Egy biztos: Kroupi neve egyre hangosabban cseng az angol futballpiacon – és könnyen lehet, hogy a következő nagy Arsenal-célponttá válik.

