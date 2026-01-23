Fájdalmas visszaesés: Mi történt Havertzzel?

A 26 éves játékos kálváriája még augusztusban, a Manchester United elleni rangadón kezdődött. Bár a szurkolók reménykedtek a gyors felépülésben, Havertz azóta egyetlen mérkőzésen sem volt a kezdőcsapat tagja. Ugyan már csereként pályára lépett idén a Portsmouth elleni FA-kupa meccsen és a Chelsea elleni Ligakupa-elődöntőben, de a legfrissebb hírek szerint ismét begyulladt a problémás térde.

A Daily Mail beszámolója alapján az Arsenal orvosi stábja kifejezetten aggódik a csatár hosszú távú állapota miatt. Bár Havertz mindent megtett a gyors visszatérésért, a United ellen elszenvedett szalagsérülés nem gyógyult meg tökéletesen, a terhelés növelésével pedig a probléma újra jelentkezett. A térdésérülés szövődményei miatt Julian Niegelsman is aggódhat a válogatottnál, hiszen Kai Havertz a német VB keretnek fontos láncszeme lenne.

Arteta óvatos: „Veszélyes körforgás”

Mikel Arteta a Milan elleni Bajnokok Ligája-összecsapáson már a kispadra sem nevezte a németet, ami sokaknak feltűnt. A spanyol menedzser elismerte, hogy Havertz perceit a szezon végéig – sőt, akár azon túl is – patikamérlegen kell majd mérniük.

„Kai tisztában van az elvárásokkal. Aki felhúzza ezt a mezt, attól kiválóságot várunk. Jól edzett, növeltük a terhelést, de óvatosnak kell lennünk” – mondta korábban Arteta, aki hangsúlyozta, hogy a sérüléshullám miatt túlterhelt keret „veszélyes körforgásba” került.

Az Arsenalnál jelenleg Max Dowman, Riccardo Calafiori és Piero Hincapié is sérüléssel bajlódik, így a keret mélysége komoly teszt előtt áll.

Hatalmas rangadó következik

A Havertz-ügy azért is égető, mert az Arsenal ezen a hétvégén ismét a Manchester United ellen lép pályára. A londoniak jelenleg hétpontos előnnyel vezetik a Premier League-et a Manchester City előtt, de egy esetleges botlás újra teljesen nyílttá teheti a bajnoki versenyfutást. Bár Gabriel Jesus és Viktor Gyökeres is bevethető, de nagyon számítottak az Ágyúsoknál a német visszatérésére.

Kérdés, hogy Arteta kockáztat-e Havertz játékával, vagy tovább vár a német bevetésével, bízva abban, hogy a szezon hajrájára végre 100%-os állapotba kerül a támadó.