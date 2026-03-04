A legfelsőbb szintről cáfolta az Arsenal érdeklődését az Inter

Az Inter elnöke, Guiseppe Marotta egy interjúban cáfolta azokat a híreket, melyek szerint az Arsenal ajánlatot tett volna a Pio Espositóért. Emellett azt is világossá tette, hogy a klub szeretné minél tovább megtartani a saját nevelésű játékosát.

"Nem, nem vették föl velünk a kapcsolatot. Az Inter nem akar értékesíteni játékosokat, és nem is ez a klub fő profilja. Esposito az akadémiánkról jött, és úgy fogjuk őrizni, mint egy kincset" - tisztázta a remek formában lévő olasz támadó jövőjét Marotta.

Angol kiadásunk rávilágít, hogy ez a filozófia elengedhetetlen ahhoz, hogy az Il Biscione felvegye a versenyt Európa többi elitcsapatával.

Esposito az elmúlt két szezont a Speziánál töltötte kölcsönben, ebben az idényben azonban berobbant az Interben: már 37 mérkőzésen lépett pályára a felnőttcsapatban, amit hét góllal és hat gólpasszal hálált meg.

Lautaro Martínez sérülése miatt pedig egyre többször a kezdőcsapatban találja magát a 20 éves center.

Érdekesség, hogy a 23 éves bátyja, Sebastiano Esposito szintén az Inter kötelékében pallérozódik, de rendre kölcsönadja a klub, jelenleg a Serie B-ben szereplő Cagliarit erősíti.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.