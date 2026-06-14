Ráfordult az Arsenal a világbajnokság marokkói felfedezettjére

Az Arsenal állítólag konkrét ajánlattal kereste meg a francia klubot Bouaddi leigazolása érdekében. A londoniak célja egyértelmű: meg akarják előzni Európa elitjét a világ futballjának egyik legizgalmasabb tehetségéért folytatott harcban. A 18 éves játékos az észak-londoni klub első számú célpontjává vált, és a legfrissebb értesülések szerint a Premier League címvédője kész felgyorsítani az eseményeket.

A Sky Sports Switzerland információi szerint az Arsenal már hónapok óta aktívan dolgozik a transzferen, és a bajnokcsapat tavaly január óta rendszeres kapcsolatot ápol a középpályás környezetével. A hosszú távú megfigyelői munka mostanra formális üldözéssé alakult, miután a tinédzser a létező legnagyobb színpadon is bizonyította a tehetségét.

Arteta személyes projektként kezeli a marokkói tehetséget

A beszámolók szerint Arteta lenyűgözőnek tartja a fiatal játékos technikai adottságait és sokoldalúságát a pálya közepén. A jelentés hozzáteszi: az Arsenal egyértelművé tette Bouaddi és képviselői számára, hogy azonnal az első csapat fontos láncszemeként tekintenének rá. Ez a közvetlen út a kezdőcsapatba döntő tényező lehet a játékos választásában.

Megkéri az árát a Lille: ennyibe kerül a vb-sztár

Látva, hogy Bouaddi marokkói válogatottban nyújtott teljesítményére az egész világ felfigyelt, a Lille egyáltalán nem siet áron alul eladni legértékesebb játékosát. Bár az Arsenal és a futballista közötti újabb egyeztetéseket már a világbajnokság utáni időszakra ütemezték be, a Lille kerek 70 millió eurót követel a középpályásért. A francia klub tisztában van vele, hogy a játékos értéke még tovább emelkedhet az észak-amerikai torna előrehaladtával.

forrás: GOAL

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