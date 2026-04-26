Gyökeres felsült, a Real Madrid brazil sztárjával erősítene az Arsenal

Bár az Arsenal tavaly nyáron jelentős összeget áldozott a svéd válogatott Viktor Gyökeres leigazolására, a csatár a kezdeti remények ellenére eddig nem tudta egyértelműen bizonyítani, hogy ő lenne a megfelelő 9-es, aki hosszú időre megoldja a posztot Észak-Londonban.

A keretben komoly változások várhatóak idén nyáron, az Arsenalnak mindenképpen pénzt kell hoznia a konyhára, hogy megfelelően megerősítsék a csapatot a következő szezonra. Ennek lehet áldozata Gabriel Jesus, aki szinte biztosan távozik az Ágyúsoktól, de Leandro Trossard és Gabriel Martinelli jövője is kérdéses.

Ideális érkező lehet Endrick. A 19 éves tehetség középen és a széleken is bevethető, ami illene Arteta elképzeléseibe és a klub filozófiájába is. A CaughtOffside információi szerint a londoniak folyamatosan nyomon követik a játékos helyzetét, és akár ajánlatot is tehetnek a Real Madridnak a nyáron.

Endrick spanyolországi kalandja eddig nem úgy alakult, ahogyan eltervezte. Xabi Alonso irányítása alatt mindössze három meccsen lépet pályára, így télen a Lyonhoz került kölcsönben. A francia csapatnál rátalált jó formájára, 18 meccsen hét gólt és hét gólpasszt jegyzett eddig, így sok európai klub figyelmébe került, és köztük van az Arsenal is.

Forrás: GOAL

