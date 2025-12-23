Maratoni tizenegyespárbajban ütötte ki az Arsenalt a Crystal Palace-t

Az angol labdarúgó Ligakupa negyeddöntőjének utolsó párharcában az Arsenal hazai pályán 1–1-et játszott a Crystal Palace-szal, a tizenegyespárbajt viszont megnyerték az „ágyúsok”, és ott vannak a legjobb négy között, ahol majd a Chelsea-vel találkoznak.

Az elődöntőbe jutás reményében az Arsenal hatalmas lendülettel kezdte a mérkőzést, és már az első perctől kezdve sorra dolgozta ki a helyzeteket. A gól azonban sokáig nem akart megszületni, elsősorban a Crystal Palace kapusának, Walter Beníteznek köszönhetően, aki elképesztő formában védett.

A második félidőre valamelyest visszaesett a londoniak irama, ám Mikel Arteta csapata végül mégis feltörte a Sasok védelmét: a 80. percben egy rögzített játékhelyzet után Maxence Lacroix szerencsétlen öngólt vétett, így az Arsenal megszerezte a vezetést.

Úgy tűnt, ezzel eldőlt a továbbjutás sorsa, ám a Crystal Palace nem adta fel. A hosszabbítás perceiben, a 95. percben Marc Guéhi kotort be egy lefejelt labdát, ezzel kiegyenlített a Palace.

A drámai egyenlítés után büntetőpárbaj következett, amely igazi idegőrlő küzdelmet hozott. A párharc végül a nyolcadik pár után Maxence Lacroix kihagyott tizenegyesével dőlt el, így az Arsenal ünnepelhetett.

Az Ágyúsok ezzel bejutottak az elődöntőbe, ahol a Chelsea lesz az ellenfelük. A másik elődöntőben a Manchester City és a Newcastle United csap össze a fináléba jutásért.



