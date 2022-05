Arsenal: brazil támadó lehet a klub első nyári igazolása

Nyerj ingyen 8 millió forintot a Liverpool–Chelsea meccsel! Ide kattintva regisztrálhatsz a játékért!

Létrejött a megállapodás a Sao Paulo és az Arsenal között, így a brazil klub 19 éves támadója, Marquinhos lehet az Ágyúsok első nyári igazolása. A fiatal tehetségért 3 millió fontot fizethetnek a londoniak, mivel egy év múlva lejár Marquinhos jelenlegi kontraktusa, és nem kíván hosszabbítani mostani munkáltatójával.

A ballábas, szélsőként és csatárként is bevethető játékos a pálya jobb és bal oldalán is jól érzi magát, ugyanakkor még vele is meg kell egyeznie az Arsenalnak, hogy véglegessé váljon az átigazolás. Várhatóan nem Marquinhos lesz a londoni csapat egyetlen nyári szerzeménye, mivel további két játékossal szeretné megerősíteni a támadószekciót a klub menedzsere, Mikel Arteta.

