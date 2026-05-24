Aranyba borult Észak-London: így ünnepelte az Arsenal a bajnoki címét

Trófeaemelés és extázis a Selhurst Parkban

Mikel Arteta csapata stílusosan, győzelemmel zárta a szezont: a Crystal Palace otthonában, a Selhurst Parkban arattak 2–1-es diadalt. A mérkőzésen Gabriel Jesus és Noni Madueke góljai alapozták meg a hangulatot, és bár a Palace a hajrában Jean-Philippe Mateta révén szépíteni tudott, az egyenlítésre már nem maradt idejük. A hármas sípszó pillanatában elszabadult a földöntúli öröm a vendégszektorban.

A lefújás után a pálya pillanatok alatt az ünneplés középpontjává vált. A játékosok egymás nyakába borulva ünnepeltek, miközben a Selhurst Park vendégszektorát teljesen elárasztották a piros-fehér színek és a füstbomba-felhők.

A pillanat, amire egy generáció várt, akkor jött el, amikor a csapatkapitány, Martin Ødegaard a magasba emelte a Premier League trófeáját.

Mikel Arteta, aki játékosként és edzőként is kötődik a klubhoz, könnyek között nyilatkozott a lefújást követően.

„Életem legjobb érzése" - mondta Arteta.

A történelmi duplázás kapujában

Az ünneplés ugyanakkor nem tarthat túl sokáig, hiszen a szezonnak még nincs teljesen vége. Arteta és a csapata május harmincadikán a Paris Saint-Germain csapatával mérkőzik meg a Bajnokok Ligája döntőjében Budapesten. Ha az Arsenal ott is győzni tud, minden bizonnyal a klub történetének egyik legemlékezetesebb szezonja lesz az idei.

