Arsenal: bankot robbantanának az angol válogatott játékosért

Ben White-ot szemelte ki magának az Arsenal.

Az Arsenal idény nyáron két belsőhátvédjét is elengedte, hiszen David Luiznak és Shkodran Mustafinak is lejárt a szerződése az észak-londoniaknál. Ezért most kiemelt fontosságú az Ágyúsok számára, hogy középsővédőt igazoljanak. Ahogy korábban már megírtuk, az angol válogatott Ben White az Arsenal első számú célpontja a nyáron, azonban továbbra sem sikerült megegyezni a játékos klubjával. A 23 éves belsővédőt a transfermarkt.com 25 millió fontra tagsálja, azonban a Brighton az Arsenal 40, és 45 millió fontos ajánlatát is visszautasította már. A The Argus információi szerint a Sirályok csak abban az esetben engednék el egyik legjobbjukat, ha visszautasíthatatlan ajánlatot kapnának érte.

White egyetlen percet sem kapott az angol válogatottban az Európa-bajnokságon, azonban így is hatalmas a sorban állás érte, sajtóhírek szerint a PSG, a Tottenham, a Liverpool és a Dortmund is vinné a fiatal tehetséget.

