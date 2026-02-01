Az Arsenaltól igazolt védőt az Ajax Amszterdam - Zincsenko a holland fővárosban folytatja

A hivatalos közlemény szerint Zincsenko az idény végéig írt alá a holland együttessel. Ugyan a két klub nem hozta nyilvánosságra az átigazolás összegét, Fabrizio Romano szerint másfél millió eurót fizetett az amszterdami klub az Arsenalnak.

Zincsenko 2017 nyarán érkezett Angliába a PSV csapatától a Manchester Cityhez, ahol összesen öt szezon alatt négy Premier Leageu-elsőséget ünnepelhetett. Innen szerződött az észak-londoni Arsenalhoz, ahol a három szezon alatt három ezüstérmet szerzett a bajnokságban.