A korábbi kiváló támadó a TheOverlap műsorában szállt bele a Liverpool vezetőedzőjébe: “Találkoztam vele párszor. Rendes srácnak tűnt, de nem gondolom, hogy megvan a kellő kisugárzása, hogy vezesse a Liverpoolt. Lehet azért van ez, mert Jürgen Klopp után kellett jönnie, és ez mindenkinek nehéz lenne”.

Rooney szerint amennyiben a Liverpool nem éri el a Bajnokok Ligája indulást ebben a szezonban, a holland menedzsernek távoznia kell az Anfieldről.

”Mindannyian mások vagyunk” - kezdte válaszát Arne Slot a Nottingham Forest elleni bajnoki előtti sajtótájékoztatón. “Az egyetlen közös, ami bennem és Jürgenben megvan, hogy mindketten megnyertük a bajnokságot - és ez nem rossz, nem igaz? Szerintem minél többet nyer egy edző, annál jobb kisugárzása van”.

”De lehet csak neki ez a véleménye, nem tudom. Most hallok erről először. Szeretem azt, amit most csinálok, és ez nekem elég” - mondta Slot az MU legendájának véleményéről.

A Liverpool jelenleg a hatodik helyen áll a Premier League-ben, vasárnap délután a Nottingham Forest vendégei lesznek Szoboszlai Dominikék. A Vörösök az FA Kupa- és Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében is érdekeltek, előbbiben a Wolves, utóbbiban rájátszás nélkül jutottak a legjobb 16 közé.

Forrás: The Guardian

