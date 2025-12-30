Arne Slot kitálalt: ezért nem tudta kihozni a maximumot a nyári igazolásokból

Arne Slot egy nyilatkozatában elmondta, hogy a nyáron szerződtetett játékosok sérülései nagyban megnehezítették a dolgát, és emiatt nem lendült még egyikük sem csúcsformába.
„Sokan beszéltek már arról, mennyi pénzt költöttünk. De sajnos nem tudtuk az összes befektetett összeget valóban kihasználni, és ennek az oka egyértelműen a játékosok sérüléseiben keresendő"
- idézte a holland szakvezetőt a Sport365.
A nyári átigazolási időszakban ugyanis összesen 482 millió eurót költött a Liverpool, ennél még egyetlen klub sem fordított többet új játékosokra egy átigazolási ablakon belül.
Az érkezők közül Alexander Isak a Tottenham Hotspur ellen szenvedett lábtörést december közepén, míg a Parmától szerződtetett Giovanni Leoni a szeptemberi bemutatkozásán dőlt ki. Rajtuk kívül Jeremie Frimpongot pedig két különböző izomsérülés is hátráltatta az őszi szezon folyamán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!
A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.