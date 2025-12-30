FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WOLVESAFP
Arne Slot kitálalt: ezért nem tudta kihozni a maximumot a nyári igazolásokból

A Liverpool trénere őszintén beszélt az újonnan igazolt játékosokról.

Arne Slot egy nyilatkozatában elmondta, hogy a nyáron szerződtetett játékosok sérülései nagyban megnehezítették a dolgát, és emiatt nem lendült még egyikük sem csúcsformába. 

„Sokan beszéltek már arról, mennyi pénzt költöttünk. De sajnos nem tudtuk az összes befektetett összeget valóban kihasználni, és ennek az oka egyértelműen a játékosok sérüléseiben keresendő" 

- idézte a holland szakvezetőt a Sport365

A nyári átigazolási időszakban ugyanis összesen 482 millió eurót költött a Liverpool, ennél még egyetlen klub sem fordított többet új  játékosokra egy átigazolási ablakon belül. 

Az érkezők közül Alexander Isak a Tottenham Hotspur ellen szenvedett lábtörést december közepén, míg a Parmától szerződtetett Giovanni Leoni a szeptemberi bemutatkozásán dőlt ki. Rajtuk kívül Jeremie Frimpongot pedig két különböző izomsérülés is hátráltatta az őszi szezon folyamán.

