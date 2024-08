Arne Slot a meghiúsult átigazolásról és az esetleges távozókról is beszélt

"Nem könnyű olyan játékosokat találni, akik képesek minket erősíteni" - vélekedett a holland.

Fogadj 20-szoros szorzóval, hogy lesz gól a Chelsea-Manchester City Premier League mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Még az Ipswich Town-Liverpool Premier League találkozót felvezető sajtótájékoztatón beszélt részletesen Arne Slot, a vendégek mestere arról, hogy jelenleg miként állnak a keret megerősítésével, illetve a sikertelen átigazolásról is szót ejtett.

A cikk lejjebb folytatódik

A Liverpool tegnap 2-0-ás Ipswich Town elleni idegenbeli győzelemmel kezdte meg a Premer League 2024/25-ös szezonját, valamint az Arne Slot-korszakot is. A holland vezetőedző megpróbálja saját képére formálni a csapatot, azonban igazolások egyelőre nem érkeztek. A legnagyobb név, amellyel szóba hozták a Vörösöket az a Martín Zubimendi, aki a nyáron a spanyol válogatottal megnyerte az Európa-bajnokságot is. A középpályás viszont kikosarazta a Liverpoolt, hogy maradhasson a Real Sociedad játékosa.

„Richard Hughes mindent megtett Zubimendi átigazolásáért, de most azzal a kerettel megyünk tovább, amink van, jó helyzetben vagyunk. Richard biztosan próbálja erősíteni a csapatot. Próbálkozunk. Úgy gondolom, hogy a keretünk nagyon erős, és nem könnyű olyan játékosokat találni, akik képesek minket erősíteni. Zubimendi ilyen volt, igen... de sajnos úgy döntött, hogy nem jön, ezért továbblépünk” - vélekedett Slot.

A nyáron többször is szárnyra kapott a hír, hogy Luis Díaz iránt a PL-rivális Manchester City, valamint a Barcelona is élénken érdeklődik. A vezetőedző most nyíltan elmondta álláspontját az ügyről.

„Luis Díaz nem fog távozni a Liverpooltól ezen a nyáron. Nagyon tetszik, amit Luistól látok, nagyon elégedett vagyok... az ő jövője itt van” - szögezte le Slot.

Szoboszlai Dominik edzője viszont sejtelmesebben nyilatkozott Virgil van Dijk, Mohamed Szalah és Trent Alexander-Arnold jövőjével kapcsolatban. Mindössze annyit jelentett ki, hogy most nincs idő a szerződésekről beszélni, mindegyik említett labdarúgót nevezte az Ipswich elleni keretbe.