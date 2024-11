Arne Slot a kulcsjátékosának sérüléséről, majd kezdő kapusának helyzetéről is beszélt

Lehet a válogatottban sem léphet pályára a liverpooli jobbhátvéd.

Amint arról beszámoltunk, a Liverpool kétgólos győzelmet aratott az Aston Villa ellen a Premier League 11. fordulójában. A Vörösöket ért nagy veszteség sem törte meg, hiszen a mérkőzés 25. percében már lecserélni kényszerült Arne Slot jobbhátvédjét, Trent Alexander-Arnoldot.

Az angol válogatott játékos alig több, mint az első játékrész felét bírta ki a pályán, majd kisebb diszkomfort miatt előbb a földre ült le, majd le is cserélte a holland vezetőedző. A mérkőzést követően Slot adott tájékoztatást a játékos állapotáról.

„Nehéz megmondani, mennyire komoly a helyzet, de mindig komoly, ha egy játékos már az első félidőben elhagyja a pályát – mondta Slot a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. - Nem azért, mert nem voltam megelégedve a játékával, hanem mert ő maga kérte. Nem azért kérte, mert fáradt volt, hanem mert érzett valamit. Ez önmagában nem jó jel, de mindig nehéz közvetlenül a meccs után pontosan megmondani, mi a helyzet. Várjunk, és meglátjuk. Meglepődnék, ha a héten játszani látnánk őt az angol válogatottban, de remélhetőleg tud majd.”

Anglia november 14-én Görögországban, majd három nappal később otthon Írország ellen mérkőzik meg a Nemzetek Ligája aktuális kiírásában. Lee Carsley megbízott vezetőedzőként utoljára vezeti a nemzeti válogatottat, mielőtt átadja a kispadot Thomas Tuchelnek.

Arne Slot a combizom sérülésből felépülőben lévő Allison Beckerről is szót ejtett, hiszen Caoimhin Kelleher jó formája után megkérdőjelezték az első számú kapus pozícióját az újságírók.

„Először is, Alissonnak meg kell gyógyulnia, és mindig is egyértelműen kijelentettem – és Alisson álláspontja is mindig ez volt –, hogy ő az első számú kapusunk, és az is lesz, ha egészséges. De ehhez először is rendbe kell jönnie. Caoimhin [Kelleher] remekül teljesített a múlt szezonban és ebben a szezonban is. De abban a pillanatban, amikor Alisson egészséges lesz, ő lesz az első számú kapusunk" - emelte ki a szakember. A mérkőzés előtt elmondta, hogy a válogatott szünet után már minden bizonnyal felépül a brazil hálóőr.