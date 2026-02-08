Miért volt erre szükség? A „Patria Potestad” átka
A lépés célja egyértelmű: megvédeni a hazai klubokat attól, hogy európai óriások ingyen vagy aprópénzért elszipkázzák a legnagyobb tehetségeiket. Az AFA indoklása szerint az utóbbi időben megszaporodtak a visszaélések a „patria potestad” (szülői felügyeleti jog) törvénnyel.
Ez a jogi kiskapu lehetővé teszi a szülők számára, hogy a gyermekük sorsáról döntsenek, és akár a nevelőegyesület beleegyezése nélkül külföldre vigyék a játékost, amíg az nem töltötte be a 18. életévét. Mivel Argentínában 16 éves kortól lehet profi szerződést kötni, a klubok gyakran tehetetlenek: ha a család és az ügynök úgy dönt, a játékos távozik, az anyaegyesület pedig csak jelképes nevelési költségtérítést kap a valódi piaci érték helyett.
Messi és a világbajnokok listája, akiket sújtana a szabály
A szabály súlyosságát jól mutatja, hogy ha ez korábban is érvényben van, az argentin futball történetének legnagyobb alakjai soha nem ölthették volna magukra az Albiceleste mezét.
- Lionel Messi: 13 évesen hagyta el a Newell’s Old Boyst a Barcelona kedvéért, mielőtt bármilyen profi papírt aláírt volna Argentínában.
- Emiliano Martínez: A világbajnok kapus az Independiente utánpótlásából igazolt az Arsenalhoz 2010-ben.
A pohár, ami betelt: A Scarlato-ügy
A folyamatokat egy konkrét eset gyorsította fel: a 16 éves Lucas Scarlato nemrég hagyta el a River Plate-et az olasz Parma kedvéért. Scarlato az U16-os válogatott kapitánya volt, a River pedig hiába kínált neki profi szerződést, az ügynöke és a családja a távozás mellett döntött.
"Az ügynökök szükséges rosszak a futballban, akik csak a saját hasznukat keresik" – nyilatkozta feldúltan Gabriel Rodríguez, a River utánpótlás-igazgatója.
Legális ez egyáltalán?
Bár a korlátozás drasztikusnak tűnik, jogilag stabil lábakon áll. A FIFA ugyanis nem írja elő a szövetségek számára a válogatási elveket. Ha az AFA úgy dönt, hogy csak bizonyos feltételeknek megfelelő játékosokat hív be, azt megteheti. Hasonló elven alapul az angol rögbi-válogatott szabályzata is, ahol (néhány kivételtől eltekintve) csak az otthon játszó sportolók képviselhetik a hazájukat.
Mi lesz ennek a következménye?
Az AFA azt reméli, hogy a válogatottság elvesztésének réme elrettenti a fiatalokat és szüleiket a korai, „visszaélésszerű” távozástól. Kérdés azonban, hogy egy sztárklub (például a Real Madrid vagy a Manchester City) sokmilliós szerződése nem lesz-e vonzóbb, mint a címeres mez.
Az argentin klubok elnökei, mint például Nicolás Russo (Lanús), egyhangúlag támogatják a döntést: "Meg kell védenünk a klubjaink értékeit és a befektetett munkát."
forrás: The AThletic
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!