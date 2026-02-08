Miért volt erre szükség? A „Patria Potestad” átka

A lépés célja egyértelmű: megvédeni a hazai klubokat attól, hogy európai óriások ingyen vagy aprópénzért elszipkázzák a legnagyobb tehetségeiket. Az AFA indoklása szerint az utóbbi időben megszaporodtak a visszaélések a „patria potestad” (szülői felügyeleti jog) törvénnyel.

Ez a jogi kiskapu lehetővé teszi a szülők számára, hogy a gyermekük sorsáról döntsenek, és akár a nevelőegyesület beleegyezése nélkül külföldre vigyék a játékost, amíg az nem töltötte be a 18. életévét. Mivel Argentínában 16 éves kortól lehet profi szerződést kötni, a klubok gyakran tehetetlenek: ha a család és az ügynök úgy dönt, a játékos távozik, az anyaegyesület pedig csak jelképes nevelési költségtérítést kap a valódi piaci érték helyett.

Messi és a világbajnokok listája, akiket sújtana a szabály

A szabály súlyosságát jól mutatja, hogy ha ez korábban is érvényben van, az argentin futball történetének legnagyobb alakjai soha nem ölthették volna magukra az Albiceleste mezét.

Lionel Messi: 13 évesen hagyta el a Newell’s Old Boyst a Barcelona kedvéért, mielőtt bármilyen profi papírt aláírt volna Argentínában.

13 évesen hagyta el a Newell’s Old Boyst a Barcelona kedvéért, mielőtt bármilyen profi papírt aláírt volna Argentínában. Emiliano Martínez: A világbajnok kapus az Independiente utánpótlásából igazolt az Arsenalhoz 2010-ben.

A pohár, ami betelt: A Scarlato-ügy

A folyamatokat egy konkrét eset gyorsította fel: a 16 éves Lucas Scarlato nemrég hagyta el a River Plate-et az olasz Parma kedvéért. Scarlato az U16-os válogatott kapitánya volt, a River pedig hiába kínált neki profi szerződést, az ügynöke és a családja a távozás mellett döntött.

"Az ügynökök szükséges rosszak a futballban, akik csak a saját hasznukat keresik" – nyilatkozta feldúltan Gabriel Rodríguez, a River utánpótlás-igazgatója.

Legális ez egyáltalán?

Bár a korlátozás drasztikusnak tűnik, jogilag stabil lábakon áll. A FIFA ugyanis nem írja elő a szövetségek számára a válogatási elveket. Ha az AFA úgy dönt, hogy csak bizonyos feltételeknek megfelelő játékosokat hív be, azt megteheti. Hasonló elven alapul az angol rögbi-válogatott szabályzata is, ahol (néhány kivételtől eltekintve) csak az otthon játszó sportolók képviselhetik a hazájukat.

Mi lesz ennek a következménye?

Az AFA azt reméli, hogy a válogatottság elvesztésének réme elrettenti a fiatalokat és szüleiket a korai, „visszaélésszerű” távozástól. Kérdés azonban, hogy egy sztárklub (például a Real Madrid vagy a Manchester City) sokmilliós szerződése nem lesz-e vonzóbb, mint a címeres mez.

Az argentin klubok elnökei, mint például Nicolás Russo (Lanús), egyhangúlag támogatják a döntést: "Meg kell védenünk a klubjaink értékeit és a befektetett munkát."

