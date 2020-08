Argentin sajtó: Messi jelezte a Barcelona vezetőinek, hogy el akarja hagyni a klubot!

Az argentin TyC Sport értesülései szerint Lionel Messi jelezte a vezetőinek, hogy el akarja hagyni a klubot. Erre állítólag lehetősége is van, mert a szerződésében szerepel egy záradék, amelynek értelmében a 2020/21-es szezon előtt egyoldalúan felmondhatja a megállapodását. A lap információi szerint Messi a Ronald Koeman vezetőedzővel folytatott egyeztetés után hozta meg a döntését, vagyis 20 év után elhagyná a katalánokat.

Messi jelenlegi szerződését 2017-ben írták alá és ebben benne van egy kivásárlási ár, valamint az, hogy a játékos minden szezonban, június 1. előtt egyoldalúan felmondhatja a megállapodást, ezt akarja most Messi életbe léptetni, arra hivatkozva, hogy a rendkívüli helyzet miatt nem tette ezt meg eddig.

És közben Carles Puyol, a Barcelona korábbi csapatkapitánya a Twitteren elbúcsúzott Messitől. „Tisztellek és csodállak, Leo. Mindenben támogatlak barátom.”

Állítólag Messi már a vasárnapi koronavírus-teszten sem lesz ott, így az edzéseket sem kezdi el hétfőn. Spanyol lapértesülések szerint a klubnál rendkívüli elnökségi ülés lesz, amelyen arról tárgyalnak majd, hogy miként lehetne megtartani Messit, illetve ha nem, akkor miként lehetne hozzájutni a 700 millió eurós kivásárlási árhoz.

A Transfer News Live Twitter oldalán jelentette be, hogy a Barcelona megerősítette: megkapta Messi levelét, amelyben a játékos kéri a szerződésének felbontását.

Barcelona have confirmed that they have received a request from Messi asking for them to accept a contractual clause which would terminate his contract and make him a free agent. pic.twitter.com/aqLS7cPj6l