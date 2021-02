Argentin edzője lehet a Marseille-nek

Mint ismert, a Marseille és André Villas-Boas útjai szétváltak - a portugál mester nyíltan, egy sajtótájékoztató keretein belül kritizálta a klubvezetést Olivier Ntcham leigazolása miatt, holott rá nem is tartott igényt. Emellett a klub korábbi átigazolási politikáját is sérelmezve benyújtotta a felmondását - amit a klub ezek után természetesen el is fogadott.

Villas-Boas lehetséges utódját keresik, a hírek szerint már meg is találták a franciák: a Telefoot szerint a klubvezetés azt szeretné, ha a 60 éves Jorge Sampaoli venné át a csapat irányítását.

Állítólag a chilei válogatott korábbi sikeredzője is hajlik a transzfer felé, viszont jelenleg az Atletico Mineirot vezeti és szeretné a szezont befejezni a jelenlegi csapatával. Négy fordulóval a vége előtt jelenleg a harmadik helyet foglalja el a brazil Serie A-ban. Boas esetleges utódjaként Maurizio Sarri és Lucien Favre neve is felmerült.

A Marseille-t ideiglenesen a marokkói születésű francia állampolgár, a 62 éves Nasser Larguet irányítja. Az első meccsén a csapat 2-2-es döntetlent játszott a Lens ellen, vasárnap este pedig nem más, mint a PSG lesz az ellenfél.

