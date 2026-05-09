Arbeloa a Barcelona előtti mérkőzésen beszélt a sajtónak arról, hogy szerinte a legkomolyabb probléma nem is a pályán, hanem azon kívül jelentkezett: a belső öltözői információk kiszivárogtatása. „Azt fogom mondani újra, mert talán nem voltam elég világos: ami az öltözőben történik, annak kiszivárogtatása árulás a Real Madriddal szemben. Ezzel a címerrel szemben” – fogalmazott határozottan.

A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a csapaton belüli légkör alapvetően egészséges, még ha az eredménytelenség meg is viselte a keretet. „Természetesen egészséges az öltöző. Nem könnyű két szezon trófea nélkül, és ahogy mindig mondom: a Real Madrid játékosainak rendkívül ambiciózusnak kell lenniük” – mondta. Szerinte a helyzet javításához önreflexióra és változtatásokra is szükség van, de a belső kohézió megmaradt.

A játékosokkal kapcsolatos kritikákra is reagált, határozottan visszautasítva a fegyelmezetlenségről szóló állításokat. „Hazugság, hogy a játékosok tiszteletlenek voltak velem szemben. Ugyanilyen hamis az is, hogy valaki miattam nem játszik” – jelentette ki, majd hozzátette: „Nem fogom nyilvánosan kivégezni a játékosokat, mert nem érdemlik meg.”

Arbeloa szerint a keret vállalta a felelősséget a hibákért, és bocsánatot is kért az elmúlt időszak eredményei után. „A játékosok elismerték a hibáikat, kifejezték a sajnálatukat és bocsánatot kértek. Ez nekem elég.”

Külön kiemelte Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni szerepét is, akik szerinte a csapat jövőjének kulcsfigurái. „Valverde és Tchouaméni megérdemlik, hogy túllépjünk ezen, és esélyt adjunk nekik, hogy tovább harcoljanak ezért a klubért. Büszke vagyok rájuk.” Hozzátette, hogy Tchouaméni biztosan kerettag lesz az El Clásicón.

A csatárhelyzet kapcsán Kylian Mbappé is szóba került, akit Arbeloa határozottan megvédett a kritikáktól. „Mbappé hatalmas erőfeszítést tett, hogy a Real Madrid játékosa lehessen, ezt mindenki tudja. Sok mindenről lemondott, hogy teljesítse az álmát – gyerekként mindannyian láttuk Real Madrid-mezben.”

A szakember zárásként ismét hangsúlyozta: nem hajlandó elfogadni a túlzó vagy hamis állításokat. „Nem fogom engedni, hogy azt mondják, a játékosok tiszteletlenek voltak velem. Ez egyszer sem történt meg. Sok hazugság kering.”

Arbeloa szerint minden kérdésre végső soron az eredmények adnak majd választ. A Real Madridnak a Barcelona elleni rangadón ambícióra, a fegyelemre és az egységre lesz szüksége.

