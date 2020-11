Aranylabdás fiát igazolta le a Lazio

A Lazio megszerezte a 47 éves Fabio Cannavaro, egykori legendás olasz védő fiát, Andrea Cannavarót.

A 16 éves srác a kínai Szuperligában szereplő Guangzhou Evergrande csapatából tért vissza Olaszországba - a 2006-os Aranylabdás 2017 óta tevékenykedik vezetőedzőként Ázsiában.

A római klub közleménye szerint a középpályás tanulmányi okok miatt igazol szülőhazájába, ahol a Lazio U17-es csapatában fog szerepelni.

