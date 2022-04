Apja nyomdokaiban a legendás újpesti csatár fia

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az elmúlt hétvégén bemutatkozhatott az NB I-ben az újpesti legenda, Kovács Zoltán fia, Dominik.

A 21 esztendős védő a lila-fehérek MTK ellen 2-0-ra megnyert bajnokijának hosszabbításában kapott szerepet Milos Kruscsics vezetőedzőtől. Az első perceket a klubban 231 bajnokin kereken 100 gólig jutó "Kokó" a lelátóról izgulta végig, szó szerint.

"Az egész család, a párom és a kisebbik fiam, Patrik is szurkolt, hogy becseréljék Dominiket. Amikor láttam, hogy vetkőzni kezd, legalább olyan izgalom lett rajtam úrrá, mint amikor nekem kellett pályára lépnem. Tudom, egyelőre csak percek jutottak neki, de azt gondolom, Domi jó úton jár. Nagy álma teljesült, hiszen ott, ahol egykoron az apja a lilákért hajtott, most ő is megmutathatja magát" - mondta a Metropolnak Kovács Zoltán, aki az év eleji bejelentések szerint hamarosan vezető szerepet tölthet be a klubban, bár azóta elcsendesült a téma a Megyeri úton.

Kovács Zoltán úgy fogalmazott, eszméletlenül büszke a 21 éves fiára és elmondta, felhívta a figyelmét Dominak arra, hogy Újpesten a Kovács névvel duplán kell bizonyítania - írja a lap.

