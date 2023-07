Apja letartóztatása után Neymar jelentős pénzbírságot kapott hazájában

Nem unalmas a nyári szünet a brazil klasszis számára.

A Sportal hívta fel rá a figyelmet, hogy Neymart 3 millió eurónak (1,1 milliárd forint) megfelelő pénzbírsággal sújtották az egyik ingatlanában található mesterséges tó építése során elkövetett környezetvédelmi szabályok megsértése miatt.

Az elmúlt hetekben Neymar édesapját, Neymar da Silva Santost éppen az ezen az ingatlanon végzett munkálatok miatt tartóztatták le. Az idősebb Neymarék kastélyának telkén munkálatokat végeznek és a hírek szerint "környezetvédelmi bűncselekmény miatti feljelentést tettek". Idősebb Neymar emiatt vitatkozott Shayenne Barretóval, a Mangaratiba régió környezetvédelmi miniszterével, amely után őrizetbe vették.

A több tucatnyi jogsértés között a hatóságok „a környezetvédelmi ellenőrzés alá vont munkák engedély nélküli végrehajtását”, a folyóvizek engedély nélküli elterelését, valamint „a földterületek és a növényzet engedély nélküli visszaszorítását” említették.

Neymarnak 20 napja van fellebbezni a szankció ellen, amelynek összegét eredetileg ötmillió reálban, azaz 920 ezer euró körüli összegben határozták meg.

Június 22-én a közösségi médiában megjelent panaszok nyomán a hatóságok több környezetvédelmi szabálysértést is megállapítottak a luxusingatlannál, ahol a munkások mesterséges tavat és strandot építettek. A hatóságok lezárták a helyszínt, és elrendelték minden tevékenység leállítását, de a brazil média arról számolt be, hogy Neymar partit rendezett ott, és fürdött is a tóban.