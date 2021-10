Anyagi csőd szélén a Barcelona, további játékosok távozhatnak

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Hiába távozott Lionel Messi és Antoine Griezmann is a Barcelonától, a klub továbbra is borzasztó rossz anyagi helyzetben van, és további bérköltség csökkentésekre lesz majd szükség, hogy fenntartható legyen az anyagi helyzete - értesült róla a Goal.

A katalán csapat Messin és Griezmannon kívül is megannyi játékost adott el, illetve engedett el kölcsönbe a nyáron, amivel 200 millió eurót sikerült is megspórolnia.

Megint közbe szólt a liga

A spanyol liga 98 millió eurós fizetési korlátot szabott meg a katalánoknak, ami jelentős csökkentés a tavalyi 382 millió eurós fizetési kerethez képest. Azonban a csapat képtelen betartani ezt a korlátot, jelenleg is 420 millió eurós össz bérköltséggel dolgozik, ami mintegy 320 millió euróval több annál, mint amennyit a liga engedélyezett számukra.

Megfogják büntetni Koemanékat?

A klub elkerülheti a szankciókat, ameddig minden erejével azon dolgozik, hogy csökkentse a kiadásokat.

Több sajtóhír is szólt arról, hogy a Barcelona télen nagy beváráslást tarthat, azonban a jelenlegi állás szerint úgy tűnik, nem lesz pénze a katalánoknak újabb játékosok leigazolására.

Nehéz lesz összetartani a csapatot

Több nagy név is távozott az előző nyáron, azonban ez a tendencia tovább folytatódhat, mivel a Barcelonának tovább kell csökkentenie a béreket, ami nem csak az új igazolásokat, de a jelenlegi keret összetartását is szinte lehetetlenné teszi.

Laportáék most is azon dolgoznak, hogy Sergi Roberto, Ousmane Dembele és Samuel Umtiti is elfogadja az új szerződését, amiben a klub már nem tud olyan kedvező feltételeket biztosítani, mint korábban. Robertónak és Dembelenek ráadásul az idény végén lejár a szerződése, így a gránátvörös-kék klubnak iparkodnia kell, ha nem akarja elveszíteni két alapemberét.

A La liga szabályai lehetővé teszik, hogy a Barcelona ebben az évben még 25 millió eurót költsön átigazolásokra. Azonban a helyzet ebben az esetben sem olyan egyszerű, hiszen egy lehetséges edzőváltás 13 millió euróval csökkentené ezt az összeget, így tehát ha Ronald Koeman a szezon vége előtt távozik, akkor csak 12 millió eurót használhat fel a klub az átigazolásokra.

