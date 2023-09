Antony bennmaradt a Manchester United PL-keretében

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Antony-t nevezte a Manchester United PL-keretébe.

A cikk lejjebb folytatódik

A Wolverhampton-Liverpool bajnokin a hazai győzelem 7.50, a döntetlen 5.40, a vendégek sikere pedig 1.42-szeres szorzóval fogadható. (x)

A Manchester United benevezte Antony-t a csapat PL-keretébe, annak ellenére is, hogy továbbra is vizsgálódnak ellene, bántalmazás miatt melyet három nő ellen követett el. A PL-csapatoknak ma kellett leadnia a végleges kereteket a szezon első felére, amibe 25 felnőtt játékost nevezhettek.



A brazil annak ellenére is a listán szerepel, hogy a United bejelentette, hogy a szélső egy ideig nem csatlakozik a csapathoz. A fiatal futballistát a brazil keretből is kitették az ügyei miatt, főleg Gabriela Cavallin feljelentése okán. A manchesteri és a brazil rendőrségek továbbra is vizsgálódnak.