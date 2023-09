Antoine Griezmann: Én akarok lenni a klub legeredményesebb gólszerzője

Hiába vitte volna az Al-Nassr

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott góljainak számára a szerbek elleni sorsdöntő Eb-selejtezőn, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)



Antoine Griezmann visszautasította a lehetőséget, hogy Ronaldóval játsszon.

A cikk lejjebb folytatódik

A Szerbia-Magyarország Eb-selejtezőn a hazai győzelem 1.75, a döntetlen 3.60, a vendégek sikere 5.00-szörös szorzóval fogadható. (x)



Antoine Griezmann nagyszerű formába lendült, mióta 20 millió euróért végleg visszavásárolta az Atlético Madrid a Barcelonától. A francia 15 góllal és 16 gólpasszal fejezte be az előző szezont, nem csoda, hogy ismét felmerült, hogy távozik a spanyol fővárosból.



A játékos most megerősítette, hogy kapott ajánlatot a távozásra, de azt is elmondta, miért maradt.



"Valóban voltak megkereséseim és volt kapcsolat köztem és más csapat között, de 15 gólra vagyok attól, hogy az Atlético Madrid történetének legeredményesebb játékosa legyek és most minden erőmmel erre koncentrálok. Meg fogom dönteni a csúcsot és ez segíteni fog abban, hogy a szurkolók szemében helyre tegyem a dolgokat, amik az elmúlt években félre mentek, ez nem a megfelelő pillanat arra, hogy távozzak."