Anthony Gordon: Ideje megválni a VAR-tól

Úgy véli, hogy jogos tizenegyestől fosztották meg.

A Premier League csapatok csak júniusban szavaznak, de a Newcastle szélsője nem rejtette véka alá véleményét.

A Newcastle United tegnap 3-2-es vereséget szenvedett az Old Traffordon. Az első félidőben Sofyan Amrabat a földte vitte Anthony Gordont a tizenhatoson belül, amikor az MU 1-0-ra vezetett. Gordon már-már a büntetőre készült, de Rob Jones nem fújt, a VAR pedig nem ítélt büntetőt. A szélső szerint ez elfogadhatatlan.

"Visszanéztem az esetet, nem kérdés, hogy büntető volt. Azzal nincs gondom, hogy a játékvezető a játék sebességében ezt nem vette észre, de azt nem értem, hogy minek van VAR, ha nem ítélt. Két hiba is történt, megrúgta a sarkamat és meg is lököt, Casemiro a labdát vitte el, de két fault is történt.

Nem értem, hogy akkor minek van VAR. Egyből tudtam, hogy 11-esnek kell jönnie, ezért sem reklamáltam, a társaimnak is mondtam, hogy ne aggódjanak emiatt. Nem így történt, pedig még a lábszárvédőm is szétszakadt. Nem is értem."