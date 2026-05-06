Ansu Fati Barcelona 2025
Közel a távozáshoz a Barcelona nagy tehetsége

A hírek szerint véglegesen távozik az FC Barcelona csapatától Ansu Fati, aki jelenleg kölcsönben játszik az AS Monaco színeiben. A francia klub a tervek szerint élni fog a jelenlegi szerződésben szereplő 11 millió eurós vételi opcióval.

Közel a megállapodás

A közösségi médiában Fabrizio Romano is megerősítette, hogy a Fati végleges átigazolásáról szóló tárgyalások már a végső szakaszban járnak, a 23 éves szélsőért a Monaco 11 millió eurót fog kifizetni. Fati játékjogát jelenleg az FC Barcelona birtokolja, ahol az idei szezon elején 2028-ig hosszabbított, mielőtt kölcsönben csatlakozott az AS Monaco csapatához. Az idei kiírásban 28 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 11 gólt szerzett, a francia klub pedig úgy döntött, meg szeretné tartani a spanyol szélsőt.

Nemrégiben Fati édesapja is megszólalt fia jövőjével kapcsolatban, elárulta, a játékos jól érzi magát Monacóban:

„Még nem tudjuk, mit tartogat a jövő, mert 2028-ig szól a szerződése a Barcánál, az biztos. Nem tudjuk, de szeretnénk, ha a Monacónál maradna, mert ott boldog”

Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket

Ansu Fati hatalmas tehetségként debütált a Barcelona csapatában, 16 évesen és 9 hónaposan a második legfiatalabb játékossá vált, aki a katalán klub színeiben bajnoki mérkőzésen pályára lépett. Nem sokkal később a Bajnokok Ligájában is bemutatkozott, ő lett a Barcelona valaha volt legfiatalabb debütánsa az európai kupaporondon. Az ezt követő időszakban a csapat egyik legfontosabb játékosává nőtte ki magát, a robbanékonysága mellett a helyzetkihasználása is egészen kiváló volt.

2020 novemberében azonban a bal térdében szenvedett súlyos sérülést, amely után 9 hónapig nem léphetett pályára. Visszatérése után nem tudta visszaszerezni korábbi formáját, többször is hosszabb időszakokat kellett kihagynia újabb sérülések miatt. 2023-ban kölcsönben csatlakozott a Brighton csapatához, ezután a 2024-25-ös szezonban újra a Barcelona színeiben lépett pályára, azonban 11 mérkőzésen alig 300 percet játszott. Az idei szezont már az AS Monaconál kezdte kölcsönben, ahol a jelek szerint nemsokára egy végleges szerződést is alá fog írni.

