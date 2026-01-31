Dárdai nagy húzása: az Újpest topjátékost igazolt a Bundesligából! – HIVATALOS

Az Újpest a Puskás Akadémia elleni mérkőzés félidejében mutatta be az Augsburgtól érkező Arne Maiert. Dárdai Pál sportigazgató korábbi játékosát csábította el a Megyeri útra.

De mit is kell tudni a 27 éves középső középpályásról? Mutatjuk!

Arne Maier 17 évesen mutatkozott be a Bundesligában, nevelőegyesületénél, a Herthánál. Dárdai Pál építette be a berlini klub kezdőcsapatába. A tehetséges középpályás rendszeres résztvevője volt a német korosztályos válogatottaknak is. 2021-ben éppen nálunk, Magyarországon vezette Eb-győzelemre a Nationalmannschaftot. Ezt a szezont már az Arminia Bielefeld csapatában töltötte, ahonnan az Európa-bajnokságot követően az Augsburghoz igazolt.

Bár a sérülések nem kerülték el a középpályást, így is 118 meccsen szerepelt az elmúlt 5 évben a bajor gárdánál, ahol 10 gólt és 14 gólpasszt is jegyzett.

Az Újpest igazi motort igazolt a középpályára

Technikai képzettsége és játékintelligenciája még Bundesliga szinten is átlag feletti.

Nem a fizikai erejével vagy a robbanékonyságával tűnik ki főképp, hanem azzal, ahogyan olvassa a játékot és diktálni tudja a mérkőzés tempóját.

Az egyik legjobb passzmutatóval rendelkező középpályása a német élvonalban is. Rövid és közepes távolságon szinte hibátlan, de képes mélységi indításokkal is megbontani a védelmet. A védekezésből a támadásba való átmenetnél ő biztos pont, viszont a klasszikus "romboló" szerepkör távol áll tőle. Ugyan eljátsza a hatos posztot is, de inkább mélységi irányítóként és box to box középpályásként tudja kamatoztatni erényeit.

Az előrejátékot tekintve kifejezetten veszélyesek a szabadrúgásai és szögletei is.